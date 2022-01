Bonne nouvelle sur le marché de l’emploi – Les seniors licenciés retrouvent plus facilement du travail Le leader suisse de l’«outplacement», Von Rundstedt, enregistre «une réduction massive» de la durée des recherches nécessaires pour retrouver un emploi, chez les seniors comme chez les plus jeunes. Jocelyn Rochat

Un écran de télévision indique les emplois vacants dans le hall de l’Office cantonal de l’emploi, à Genève. KEYSTONE

Il y a de bonnes nouvelles sur le front de l’emploi en Suisse. Les personnes licenciées ont vu leur temps de recherche en vue de trouver un nouveau job diminuer de manière «massive» l’an dernier. À cela s’ajoute que la situation des plus de 50 ans, un groupe supposé à risque, «s’est améliorée à plusieurs égards». On découvre enfin que la majorité des personnes licenciées «ont pu maintenir leur salaire dans leur nouvelle entreprise, et 35% l’ont même augmenté».