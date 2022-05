Les seniors veulent plus d’autonomie et moins de solitude

Il suffit parfois de peu de choses pour que les aînés se sentent mieux chez eux. Une douche plutôt qu’une baignoire, des seuils à fleur, des poignées pour se relever… Ce sont là quelques-uns des enseignements tirés de l’enquête menée par Pro Senectute Vaud et la Ville de Lausanne, dans le cadre du projet «Vieillir chez soi», soutenu à hauteur de 150’000 francs par la Confédération dans le cadre du développement territorial durable 2020-2024.

Quelque 480 personnes de plus de 55 ans vivant à l’ouest du Parc de Milan ont été sondées. «Nous avons choisi ce quartier en raison du plan d’affectation qui touche le quartier sous-gare et qui prévoit la construction de nouveaux bâtiments ainsi que la redensification d’immeubles dans le secteur Cour-Reposoir, explique Andrea Faucherre, responsable du projet pour la Ville de Lausanne. Cela nous offrait une occasion en or de faire en sorte que les rénovations et les futures constructions tiennent compte de ce que nous ont dit les aînés.»