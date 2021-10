Guide de randonnée – Les sentiers des forêts de l’Ouest vaudois ont leur application Succès de librairie, les balades «Naturando» sont désormais enrichies et disponibles depuis les smartphones. Rebecca Mosimann

L’application «Naturando» propose 45 itinéraires avec description des parcours et géolocalisation sur une carte. CBOVD

Qui aurait pensé qu’un petit dépliant né en 2003 et consacré à quelques chemins forestiers de l’Ouest vaudois serait toujours un succès de librairie dix-huit ans plus tard?

L’aventure du guide «Naturando», lancée par l’ancien président de la Chambre des bois de l’Ouest vaudois (CBOVd) Didier Borboën, a conquis son public au fil des ans, de ses nouvelles éditions et désormais à travers son application.

Cette dernière propose 45 itinéraires en boucle dans la région de La Côte et de la vallée de Joux en empruntant des sentiers initialement utilisés par les connaisseurs et pas toujours répertoriés.

Aujourd’hui un balisage et des panneaux didactiques invitent les promeneurs à découvrir les spécificités de chaque coin de forêt avec des parcours de longueurs et de difficultés diverses.

«Vendu comme des petits pains»

La version numérique propose la géolocalisation, utile pour éviter de se perdre en route. Elle est également traduite en anglais et allemand. «Nous pensons que l’application va toucher un nouveau public. Elle nous offre aussi plus de souplesse pour ajouter des sentiers», explique François Godi, coordinateur de la CBOVd, éditrice du guide.

Des panneaux didactiques expliquent les multiples fonctions de la forêt aux randonneurs sur les parcours. CBOVD

La toute première mouture du guide papier avait été élaborée avec l’aide d’un ingénieur forestier dans l’esprit d’une distribution locale. «Il avait la forme de 17 dépliants et autant de balades qu’on glissait dans une pochette. Tiré à 5000 exemplaires, il s’est vendu comme des petits pains», se souvient Didier Borboën.

Une fois le stock épuisé, l’association éditrice a repensé le format – un classeur avec des fiches à prendre avec soi – une nouvelle ligne graphique et deux fois plus d’itinéraires.

«J’ai pris un congé sabbatique de six mois pour repenser le projet et refaire tous les balades», précise l’enseignant aujourd’hui retraité. Les 7000 exemplaires édités en 2009 ont eux aussi tous trouvé preneur, conduisant à une troisième édition enrichie en 2019.

Un exemple de sentier forestier balisé «Naturando», ici à Bursins. CBOVD

Chez Payot, «Naturando» figure toujours dans le top 5 des livres du même genre, selon le responsable de la section tourisme. Derrière le succès de l’année, «Trésors cachée de la Suisse», de Fabrice Grossenbacher, qui tient le haut du podium. L’ouvrage et l’application, édités à but non lucratif, sont financés par sa vente et le soutien de sponsors de la région.

Deux balades automnales Afficher plus Pour s’en prendre plein les yeux avec des dégradés d’orange et de brun, François Godi recommande le sentier de la forêt du Grand Risoud, à la vallée de Joux. «C’est le moment où les feuillus se colorent, un spectacle magnifique.» La boucle fait 13 km pour une durée estimée de 3 h 30 dans la catégorie difficile. «Le tracé de ce sentier a été modifié et n’emprunte plus que des chemins dont quelques tronçons sont bitumés», peut-on lire dans le descriptif. Le point de départ est le refuge de la Racine. Le parcours des Châtaignes permet d’en ramasser en route et offre un beau coup d’œil sur le Léman. Il traverse les trois villages de Bursins, Vinzel et Luins. Départ depuis le centre d’un des villages pour une boucle de 5 km (2 h), difficulté moyenne.

Rebecca Mosimann est journaliste à la rubrique culture et magazine depuis 2010. Elle s'intéresse aux sujets société, de la montagne au jeune public. @r_mosimann

