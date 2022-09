Terroir de Sainte-Croix – Les sept merveilles des abeilles L’apicultrice Florence Besnier extrait de ses ruches bien plus que du miel. Grâce à sa connaissance des plantes, elle élabore une large gamme de produits naturels. Anetka Mühlemann

Avec son enseigne Ruche et Flore, l’apicultrice Florence Besnier fait preuve d’une grande créativité. JEAN-PAUL GUINNARD

Piquée dans sa jeunesse par le virus de l’apiculture, Florence Besnier veille sur une centaine de ruches réparties sur les hauteurs du balcon du Jura. La transhumance estivale lui permet d’installer ses butineuses au loin de la pollution et au plus près des nectars floraux. Même si parfois cela ne suffit pas. «Nous sommes à 1200 mètres d’altitude et avec la sécheresse de cet été, il n’y avait plus aucune fleur», regrette la productrice qui a dû se résoudre à les nourrir avec du miel plutôt que d’en récolter. Heureusement, la saison reprend avec la miellée de sapin.