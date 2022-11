Loterie et mathématiques – Les séries de numéros qui se suivent n’ont rien d’improbable La semaine passée, un joueur a touché le gros lot en cochant cinq chiffres se faisant suite. De loin pas une anomalie, explique un mathématicien de l’EPFL. Thibault Nieuwe Weme

Chaque ensemble de numéros a exactement la même probabilité d’apparaître au loto. KEYSTONE

Il y a cinq jours, la chance a frappé en Valais. Un heureux joueur avait coché les six bons numéros, dont cinq qui se faisaient directement suite: 28, 29, 30, 31 et 32. Annonçant une victoire «improbable», l’article avait fait réagir de nombreux lecteurs qui affirmaient – à raison – que ce qualificatif était inadapté.

En effet, «chaque ensemble de numéros a exactement la même probabilité d’apparaître au loto, son tirage sera par définition toujours surprenant, explique Juhan Aru, professeur de mathématiques à l’EPFL. Pensez à une loterie avec 42 couleurs différentes et aucune séquence ne vous semblera plus probable qu’une autre. En revanche, comme nous accordons des propriétés «spéciales» aux numéros, certaines de leurs combinaisons – comme 1, 2, 3, 4, 5 – nous paraissent plus surprenantes que les autres – comme 7, 8, 19, 21, 35 – alors qu’elles ont exactement la même probabilité d’être tirées.»

La défaite quasi assurée

«Maintenant, comme une séquence de numéros peut avoir des propriétés «spéciales» à nos yeux, nous pouvons nous poser une seconde question: quelles sont nos chances de tirer une combinaison avec une propriété considérée comme «spéciale», par exemple avec 5 numéros se faisant suite? Il est effectivement plus probable de ne pas tirer une combinaison avec une telle propriété que d’en tirer une. Pour s’en rendre compte, il faut calculer combien d’ensembles – de différence d’un seul chiffre – peuvent survenir, puis diviser ce nombre par toutes les combinaisons de 5 numéros. Mais attention, il ne faut pas confondre ces deux questions différentes qui nécessitent des calculs différents – soit on parle de probabilité d’une combinaison donnée, soit de probabilité d’une propriété des combinaisons.»

Dans tous les cas, Juhan Aru a la science de son côté pour délivrer un petit message préventif: «Il faut toujours garder en tête que jouer au loto n’est pas une bonne façon de gagner d’argent, mais une façon assez fiable d’en perdre!»





Thibault Nieuwe Weme est journaliste stagiaire à la rubrique vaudoise. Après un Bachelor en science politique à l'Université de Lausanne, il a obtenu son Master à l'Académie du journalisme et des médias (AJM) de l'Université de Neuchâtel. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.