Football – Les séries d’Yverdon et de Xamax prennent fin Le derby du Lac de Neuchâtel n’a pas couronné de vainqueur. Yverdon Sport et Neuchâtel Xamax ont partagé l’enjeu de manière tout à fait logique (1-1). Robin Carrel Yverdon

Yoan Epitaux (à gauche) à la lutte avec Koro Koné (à droite). keystone-sda.ch

Un match nul a souvent tendance à faire un ou plusieurs malheureux. Celui de samedi, lors du derby du Lac de Neuchâtel, est plutôt à mettre dans la catégorie d’un partage des points que les deux coaches vont savoir apprécier. Yverdon a certes mené d’une longueur et n’a plus gagné en Challenge League depuis le mercredi 11 mai 2011 (2-1 contre Locarno), mais il a enfin débloqué son compteur. Neuchâtel, de son côté, a laissé filer ses premières unités de l’exercice. Les Xamaxiens ont toutefois tellement raté leur première mi-temps qu’un point est un moindre mal.

Sur leur pelouse du Stade Municipal, devant 2077 chanceux, YS a démarré comme il le fallait et fait plaisir à son nouveau coach Uli Forte. Fargues (2e) et Koné (15e) ont eu chacun une occasion qui avait le poids de l’ouverture du score. C’est finalement le second, à la suite d’un service quatre étoiles du premier - et sur un perte de balle lourde de conséquence de Gazzetta -, qui a lancé les hostilités à la 24e.

L’ancien Servettien aurait même pu inscrire le 2-0 dix minutes avant de rentrer aux vestiaires, mais il n’a pas réussi à cadrer son envoi de la tête. Gétaz, lui aussi, aura peut-être quelques regrets quand il refera le match, à la suite de son raté de la 39e minute, seul face au portier Guivarch. Car à la pause, Andrea Binotto a abattu la carte Nuzzolo et la physionomie du match en a été bouleversée.

Le Biennois de 38 ans a fait la différence sur un ou deux coups de patte. Il était d’abord à l’origine de l’égalisation signée Mafouta à la 53e, avant un bon relais de Lahiouel. Le meilleur buteur de la saison 17/18 de Challenge League (26 buts) a ensuite offert un caviar, encore à Mafouta, mais ce dernier a buté sur Salvi, sorti à sa rencontre (60e). Yverdon a répondu par une nouvelle tête dangereuse de Koné (84e), mais le dernier rempart neuchâtelois a pu boxer.

Les deux formations vont donc, sans doute, se satisfaire de ce partage de l'enjeu. Ce point glané à 41 km de ses bases a permis à Neuchâtel de conserver la tête de la deuxième division helvétique. Xamax devra en revanche patienter pour retrouver le chemin de la victoire: sa partie de vendredi prochain contre Wil a d'ores et déjà été renvoyée. Yverdon, de son côté, ira dimanche prochain à Schaffhouse, rendre visite à Hakan Yakin.

Yverdon Sport - Neuchâtel Xamax 1-1 (1-0) Afficher plus Yverdon, Stade Municipal, 2077 spectateurs. Arbitres: Kanagasingam, Zgraggen/Forster. Buts: 24e Koné 1-0. 53e Mafouta 1-1. Yverdon: Salvi; Blum, Hajrovic, Le Pogam, Gétaz; Mobulu (54e Kalesic), Silva, Lusuena, Ninte (73e Eleouet); Fargues (54e Vladi); Koné. Neuchâtel: Guivarch; Gomes (46e Ouattara), Epitaux, Berisha, Tavares; Gazzetta (46e Nuzzolo), Veloso, Hammerich (80e Rodriguez); Lahiouel (85e Gonçalves), Mafouta, Haile-Selassie (77e Alili). Notes: Yverdon sans De Pierro, Morelli ni Ombala (blessés). Neuchâtel sans Beloko, Dakouri, Ouhafsa ni Pasche (blessés). Avertissements: 19e, Gazzetta. 45e Lusuena, 68e, Veloso. 92e, Blum.

Stade Lausanne-Ouchy giflé par Aarau Afficher plus Stade Lausanne-Ouchy a concédé sa première défaite de la saison. Les joueurs de Meho Kodro ont été balayés par Arrau (2-5). Gashi ouvrait le score à la 24e, avant que Spanuda inscrive un doublé (35e, 45e) et permette aux Argoviens de prendre le large avant la pause. Labeau pensait relancer le suspense au retour des vestiaires (51e), mais Spanuda s’offrait un triplé juste derrière (51e), puis Gashi transformait un pénalty pour y aller de son doublé (57e). La réduction du score d’Abdallah (69e) se révélait anecdotique. Après deux victoires consécutives, le SLO marque le pas et se retrouve provisoirement à la 4e place de Challenge League, avec 7 points. Aarau, de son côté, se hisse à la 2e place, avec 9 points.

