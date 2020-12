Tous les services nécessitant une connexion à son compte Google rencontrent des problèmes, en passe d’être stabilisés. Des erreurs 2014 et 500 ont été reportés par les utilisateurs, notamment sur le site Down Detector dès 13h. 45 minutes plus tard, les premiers signes de rétablissement commencent à se montrer.

Entre autres outils, les Mails, visios et Google Drive étaient fortement impactés.

«Oups! Petit problème… Le système a rencontré une erreur. Nouvelle tentative dans […]» est le message diffusé lors des essais de connexions.

YouTube rencontrait également des difficultés.

«We're aware of a problem with Gmail affecting a majority of users. The affected users are unable to access Gmail. We will provide an update by detailing when we expect to resolve the problem.»

Google Comm