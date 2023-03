Santé publique – Les services du CHUV s’unissent pour soigner l’obésité Un nouveau Centre de l’obésité luttera contre cette maladie chronique, qui touche 11% des Suisses, en plaçant les patients au cœur des soins. Témoignage. Mathias Délétroz

Le Centre de l’obésité déterminera avec le patient quelles mesures lui conviennent, sous forme d’objectifs réalistes et progressivement mis en place. KEYSTONE/Laurent Gillieron

«Je me suis sentie prisonnière de mon corps pendant trente-cinq ans. Je n’osais pas aller à la piscine, même avec mes enfants, ou simplement me balader. Je me suis fait opérer, mais j’ai aussi dû changer mon mode de vie, ma façon d’être et de penser. Pour moi, c’est passé par l’effacement du sentiment de culpabilité et lever les interdits que des années de régimes m’avaient imposés.» Susanne*, 53 ans, a été opérée (by-pass) il y a six ans, après deux années de préparation avec de multiples spécialistes: diététicienne, psychologue, médecin, chirurgien. Le CHUV l’a ensuite suivie pendant six ans. «La clé de ma réussite de long terme», insiste la Vaudoise.