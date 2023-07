Important incendie en Valais – Les pompiers à pied d’œuvre toute la nuit pour maîtriser le feu Un bâtiment a pris feu jeudi peu avant 17h30 à Vétroz, où la population était invitée à fermer portes et fenêtres et éviter la zone sinistrée avant la fin de l’alerte vendredi matin.

L’important incendie qui s’est déclaré jeudi en fin d’après-midi dans la zone industrielle de Vétroz (VS) n’est toujours pas maîtrisé. De nombreux pompiers sont à pied d’œuvre. Les forces vaudoises ont été appelées en renfort.

Peu avant minuit, le feu, qui s’est déclaré vers 17h25, faisait toujours rage, a déclaré à Keystone-ATS le porte-parole de la police Stève Léger. «Énormément» d’hommes du feu sont sur place. Un train d’extinction est arrivé sur les lieux en soirée, des rails passant à proximité.

Les services vaudois sont venus en renfort pour maîtriser le feu, qui ne s’est pour l’heure pas propagé à d’autres bâtiments. Les pompiers seront à pied d’œuvre toute la nuit, a affirmé Stève Léger. Aucun blessé n’a été signalé.

La zone est à éviter, car il y a un risque d’explosion, précise la police. La population était appelée à éviter la zone et à garder ses portes et fenêtres fermées. Le portail de la Confédération Alertswiss a levé son alerte concernant l’incendie et la police a tweeté cette information également peu avant 07h vendredi matin.

