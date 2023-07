Tenter de comprendre les émeutes – «Les seuls qui vont dans les quartiers, ce sont les policiers» On refuse de voir que la communauté arabo-musulmane représente 20% de la population en France. Tant qu’on n’acceptera pas, on ne s’en sortira pas, estime le sociologue Jean Viard. Alain Rebetez Paris

Jean Viard est l’un de ces intellectuels qu’Emmanuel Macron consulte régulièrement. SIMON LAMBERT/HAYTHAM-REA/LAIF

Sociologue et directeur de recherche au CNRS, Jean Viard est à 74 ans un observateur en surplomb de la société française. Il a beaucoup travaillé sur les quartiers nord de Marseille et sur les questions d’accueil des migrants, notamment avec son ouvrage «Quand la Méditerranée nous submerge», paru en 2017. Au regard théorique du chercheur, il ajoute une pratique concrète d’élu local, puisqu’il a longtemps été conseiller municipal à Marseille. Soutien d’Emmanuel Macron en 2017, il fait partie de ces intellectuels, comme le politologue Jérôme Fourquet, que le président invite occasionnellement. Sur les émeutes consécutives à la mort du jeune Nahel, il porte un regard qui va au-delà des explications socioéconomiques de la gauche ou des appels à une réponse autoritaire de la droite. Selon lui, le poids de la guerre d’Algérie et l’incapacité du pays à reconnaître sa communauté arabo-musulmane expliquent la particularité française de ces violences à répétition.