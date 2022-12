Énergie verte – Les SIG veulent un parc éolien dans le canton de Vaud Ennova, une filiale de la régie publique genevoise, vient d’obtenir un permis de construire. Mais le projet est loin d’aboutir. Emilien Ghidoni

Le parc éolien prévu par Ennova se situerait dans le Jura vaudois, non loin du canton de Neuchâtel. LAURENT CROTTET

C’est une idée qui avance doucement, mais sûrement. Depuis 2007, les Services industriels de Genève (SIG) tentent de créer, par l’intermédiaire de leur société Ennova, un parc éolien sur les sommets du Jura vaudois. Ce jeudi 8 décembre, la régie publique vient d’obtenir le feu vert de la dernière des quatre communes vaudoises concernées.

Ennova SA compte construire quinze éoliennes, capables de produire 90 GWh par année. Ce projet permettra d’alimenter 24’000 ménages vaudois en électricité, selon les SIG. «Nous sommes très heureux d’avoir remporté cette victoire d’étape, se réjouit Christian Bernet, porte-parole de la régie publique. Cela montre que la majorité des habitants de ces communes soutiennent ce projet d’énergie verte.»

Obstacles restants

Mais la route vers la création de ce parc éolien reste parsemée d’embûches. Le 20 juin dernier, la commune de Fontaines-sur-Grandson avait refusé d’attribuer à Ennova un Plan d’affectation valant permis de construire (PAPc). La filiale des SIG a dû attendre presque six mois avant que le Législatif de cette commune de 219 habitants ne revienne sur sa décision et débloque la situation. «Bien sûr, la procédure est lourde et dure depuis longtemps, concède Christian Bernet. Mais nous sommes en Suisse, ces choses prennent du temps!»

Maintenant que c’est chose faite, ce PAPc doit être examiné par les autorités cantonales vaudoises. S’il est accepté, le projet devra passer l’épreuve des urnes. La Commune de Bullet a d’ores et déjà annoncé vouloir organiser un référendum populaire sur ce futur parc éolien. Cette votation devrait avoir lieu en 2023.

