Presse en ligne – Les sites de la «Tribune de Genève» et de «24 heures» cartonnent Les derniers chiffres publiés par la REMP montrent une forte progression du lectorat en ligne. Nicolas Pinguely

Nos nouvelles plateformes s’adaptent à toutes les tailles d’écran. Tamedia

L’avenir des médias passe par le web. Et le public romand commence à répondre présent. Les derniers chiffres communiqués mardi par la REMP, l’organisme qui jauge le tirage des journaux et le taux de pénétration de l’internet, sont très encourageants.

Par rapport au précédent semestre, les offres numériques de la presse ont vu leur lectorat grimper fortement. C’est notamment le cas pour la «Tribune de Genève» et pour «24 heures», qui ont vu le nombre de lecteurs connectés grimper de respectivement 12% et 20%. Les deux quotidiens sont ainsi suivis en ligne par respectivement 88’000 et 86’000 personnes.

En comparaison, «Le Temps» a connu une progression sur le web de 6%, portant son lectorat en ligne à 88’000 personnes. Du côté de Fribourg, «La Liberté» passe, elle, de 22’000 à 38’000 lecteurs en ligne et «Le Nouvelliste» valaisan de 55’000 à 67’000. Quant au site du «Matin», il voit ses adeptes progresser de 176’000 à 204’000 personnes.

Cette progression générale est réjouissante à l’heure où la presse traverse une phase difficile. Signe des temps, la «Tribune de Genève» et «24 heures» ont lancé le 11 mai une nouvelle offre numérique. Les nouveaux sites sont plus modernes, plus élégants et plus agiles que les versions précédentes. La présentation des articles a été simplifiée et clarifiée pour cerner au mieux l’information locale, culturelle, sportive, suisse, économique et internationale. Et ce en continu 24 h/24 et 7 jours sur 7.

L’accent est mis sur les informations exclusives, sur la valeur ajoutée et le service aux lectrices et lecteurs. La sélection et la vérification restent au cœur des préoccupations des deux quotidiens, qui se font un devoir d’offrir davantage qu’un flux indistinct de divertissement, tel qu’on le trouve sur les réseaux sociaux. Dans ce cadre, le journalisme reste au centre de l’attention. Les sites sont nourris de reportages, d’enquêtes, d’interviews et d’analyses exclusives. La crise du coronavirus l’a encore démontré: une information triée et vérifiée avec rigueur est plus nécessaire que jamais.