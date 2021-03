Suisse – Les situations d’urgence en montagne battent de records En tout 3471 personnes ont été secourues dans les Alpes suisses et le Jura en pleine pandémie l’année dernière. Du jamais vu, selon le Club Alpin Suisse.

Les situations d’urgence ont augmenté en Suisse l’année dernière, en dépit de la pandémie et du semi-confinement. KEYSTONE

Malgré la pandémie de Covid-19 et le semi-confinement, 3471 personnes se sont retrouvées en situation d’urgence dans les Alpes suisses et le Jura en 2020 et ont dû être secourues. C’est plus que jamais auparavant, a souligné mercredi le Club Alpin Suisse (CAS) dans un communiqué.

Pourtant, le semi-confinement à partir de la mi-mars a provoqué une nette diminution des situations d’urgence et des accidents en montagne, puisque nettement moins de personnes ont pratiqué la randonnée à ski, a observé le CAS.

Toutefois, suite à l’assouplissement des restrictions à partir de la mi-mai, «les activités ont repris de manière significative, et avec elles l’augmentation nette du nombre d’urgences et d’accidents», selon le communiqué.

Sur les 3471 adeptes de sports de montagne s’étant retrouvés en situation d’urgence ou ayant été victimes d’un accident en 2020 (contre 2909 en 2019), 1172 ont été secourues en bonne santé ou avec des blessures bénignes. Dans les sports de montagne classiques, hors utilisation de moyens de transport tels que VTT ou parapente, 112 personnes sont mortes dans des accidents (contre 120 en 2019).

180 décès au total

Au total, 180 décès sont à déplorer en montagne en 2020, dont 47 pour cause de maladie, généralement en raison de problèmes cardiovasculaires, selon le CAS.

Un peu moins de la moitié des situations d’urgence de 2020 (1627, contre 1189 en 2019) peuvent être attribuées à la randonnée. Cinquante-cinq personnes ont perdu la vie en 2020 (contre 54 en 2019) lors d’une randonnée en montagne.

Selon le CAS, au printemps, au début de l’été et en automne, même les sentiers de randonnée en montagne réputés faciles deviennent dangereux lorsque des tronçons ombragés sont enneigés ou glacés. Six décès sont à déplorer sur de telles sections, a relevé le CAS.

ATS