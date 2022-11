Harcèlement dans les arts vivants – «Les situations graves peuvent générer une forme de comique» Tatiana Baumgartner et Caroline Imhof décryptent les abus avec malice et lucidité dans «On n’est pas venues les mains vides», à l’affiche de La Grange. Natacha Rossel

Caroline Imhof et Tatiana Baumgartner en metteuses en scène tyranniques dans «On n’est pas venues les mains vides». Alan Humerose

Jeunes metteuses en scène prometteuses, Tatianö et Carolinö montent leur premier spectacle. Mais leur budget est serré et leur équipe artistique se résume à Eduardö (Edouard Hugli), qui devient bientôt leur souffre-douleur. Grisées par leur première collaboration, les deux femmes se révèlent tyranniques et dérapent. Toute ressemblance avec des situations réelles n’est évidemment pas fortuite…