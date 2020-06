Aide aux artisans – Les six mesures lausannoises pour les producteurs locaux La ville annonce mardi des nouveautés pour mettre en valeur ce qui s’y fait de mieux. Cindy Mendicino

Natacha Litzistorf, municipale lausannoise écologiste. Chantal Dervey

Lausanne annonce une série de mesures qu’elle entend prendre pour soutenir et promouvoir les produits et artisans locaux. Six pistes sont évoquées. Natacha Litzistorf, municipale en charge du dossier, explique que le tout sera mis en place progressivement, notamment en fonction de l’intérêt manifesté par les acteurs concernés. Petit tour d’horizon.

Des étals dans les parcs et près des édicules

Le marché ne cesse de s’étendre! Voilà qu’on retrouvera des étals dans les parcs de la ville et près des édicules. Les producteurs concentrés sur le bio seront privilégiés et pourront bénéficier gratuitement d’un emplacement.

Un pop-up store aux Escaliers du marché

Une surface de 23 m² à la rue des Escaliers-du-Marché 2 est mise à disposition par la ville pour y ouvrir un magasin «pop-up», soit une vitrine pour des produits ou projets locaux. Selon un tournus établi, les nouveaux acteurs locaux pourraient ainsi régulièrement vendre ou présenter gratuitement leurs produits et projets.

Des paniers pour les fonctionnaires

Constitués là aussi de produits locaux, des paniers pourront être livrés au personnel de la Ville de Lausanne, directement sur le lieu de travail, par les associations et producteurs choisis. Un appel à candidatures sera réalisé pour sélectionner les partenaires.

De l’agriculture de proximité

La ville propose une aide financière à ceux qui créeront de nouvelles structures d’agriculture contractuelle de proximité et qui distribueront leurs produits à Lausanne.

Et le vin qui va avec

Et hop, des bons pour les vins de la ville seront attribués à ceux qui concluront des contrats d’agriculture de proximité.

Des vins lausannois à moitié prix

Les autorités annoncent enfin l’octroi d’une réduction de 50% aux établissements publics installés sur la commune de Lausanne qui commanderont les Vins de Lausanne pendant une période à définir durant l’automne 2020.