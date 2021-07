Festival des arts de la rue – Les Six Pompes partent en vadrouille estivale La 4e édition du Six Pompes Summer Tour fera escale dans onze villes romandes, dont Lausanne dans le cadre de Riposte! puis Saint-Sulpice. Natacha Rossel

Le «Miracle» de la C ie Fada. DR

Tout au long de l’été, les artistes de rue déballeront leurs bric-à-brac malicieux et dévoileront leurs trouvailles scéniques rocambolesques dans onze villes romandes, étapes du Six Pompes Summer Tour. Pour la quatrième année, le festival chaux-de-fonnier déroule un programme nomade: 34 compagnies sillonneront les routes jusqu’au 29 août pour offrir 84 représentations (gratuites). Côté vaudois, les saltimbanques feront quatre fois escale à Lausanne, dans le cadre de la Riposte! mitonnée par des milieux associatifs et culturels lausannois sur l’esplanade de Montbenon, mais aussi à Saint-Sulpice, qui inaugure cette année son festival des arts de la rue.

Parmi les pépites à découvrir à Lausanne, Paco et Eugénie, hurluberlus de la Cie Fada, accompliront un drôle de «Miracle» à bord de leur triporteur (23 juil.). Aériens, les circassiens de la Cie Mauvais Coton tournent à 360° sur leur mât «Culbuto», sorte de toupie géante dont l’oscillation permet de conter la quête de l’équilibre (30 juil. à Lausanne puis 28 août à Saint-Sulpice). Saltimbanque de l’esprit, Marc-André Urbain propose, lui, une formation accélérée «en manipulation des masses à l’usage de tous ceux qui ambitionnent de devenir maîtres du monde» en cinq étapes et en moins d’une heure, dans «La méthode Urbain», inventée par la Cie les Décatalogués (6 août). Rien que ça!

