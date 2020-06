Après la crise sanitaire – Les six propositions des socialistes rollois Le PS soumettra aux élus un plan pour la relance sociale, économique et culturelle de la ville. Madeleine Schurch

Élargir les terrasses des bars et restaurants n’est pas facile sur les grands trottoirs mixtes de la Grand-Rue. Vanessa Cardoso

«Nous avons élaboré un plan de relance après la crise du coronavirus, car depuis que sa majorité a basculé à droite, nous ne sentons pas bien cette nouvelle Municipalité», affirme Patrick Bréchon, président du Parti socialiste de Rolle. Mercredi, il a présenté six mesures concrètes pour soutenir les commerces, le pouvoir d’achat des habitants, la culture et la vie locale. Elles seront déclinées en six interpellations lors du Conseil communal du 23 juin prochain.