Jura vaudois – Les ski-lifts des Rasses restent à l’arrêt en début de semaine La saison a enfin pu commencer dans la station. Mais l’exploitant s’en tient aux mesures d’économie d’énergie prises en automne: pas de ski le lundi et le mardi. Frédéric Ravussin

Les remontées mécaniques des Rasses ont connu leur premier week-end d’ouverture de la saison. CHRISTIAN BRUN – A

Pas besoin de disposer de statistiques précises pour savoir qu’entre les chutes de neige du milieu de la semaine dernière et les excellentes conditions météo du week-end les remontées mécaniques de Sainte-Croix/Les Rasses ont connu une belle fin de semaine. Administrateur général de la société coopérative, Alain Pointet confirme que les 2486 journées skieurs enregistrées samedi et dimanche (respectivement 1396 et 1090) constituent un bon départ, même si les gens ont été un peu frileux le dimanche.