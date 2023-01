Ski alpin – Les slalomeurs jouent gros au mois de janvier La moitié des slaloms de Coupe du monde se déroule en début d’année. Ce mardi soir à Schladming, l’avant-dernière chance de décrocher son ticket pour les Mondiaux se présente pour plusieurs Suisses. Sylvain Bolt - Schladming

Daniel Yule, vainqueur du slalom de Kitzbühel, est actuellement en pleine confiance. Ce n’est pas le cas de certains de ses coéquipiers. KEYSTONE

Le rendez-vous est fixé dans moins d’un mois à Courchevel/Méribel. Quatre slalomeurs suisses sont en pole position pour participer au slalom qui clôturera les Mondiaux: Daniel Yule (deux victoires), Loïc Meillard (deux podiums), Ramon Zenhaüsern (cinq tops 10) et Marc Rochat (deux tops 10). Tous les quatre ont rempli les critères de sélection de Swiss-Ski, alors qu’il ne reste plus que deux épreuves (Schladming mardi et Chamonix le 4 février) pour Luca Aerni, Tanguy Nef ou Sandro Simonet.