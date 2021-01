Ski alpin – Les slalomeurs suisses en difficulté à Flachau La première manche a coûté cher au camp suisse. Le Français Clément Noël est en tête. Yule a été éliminé et ses coéquipiers sont en retard. Ugo Curty

Sous la neige, le Genevois Tanguy Nef (19e) a souffert sur une première manche où il a été difficile de trouver le bon rythme. AFP

Le ski suisse connaît une saison prolifique depuis le début de l’hiver. Les sourires étaient pourtant plus crispés ce matin du côté de Flachau, après la première manche du slalom masculin. Premier dossard, Daniel Yule est parti à la faute après quelques secondes de course seulement.

Noël sous les flocons

Ramon Zenhäusern est le mieux classé (6e) mais il compte déjà près de six dixièmes de retard sur le podium provisoire. Le Grison Sandro Simonet, parti avec le dossard numéro 32, a signé la bonne surprise du jour en intégrant le top 10 (8e, +1’’05). Ses coéquipiers Loïc Meillard (12e, +1’’28), Luca Aerni (dossard 43 et 18e à 1’’66), Tanguy Nef (19e, +1’’67) et Marc Rochat (36e/éliminé) ont concédé plus de temps sur le leader Clément Noël.

Sous les flocons, le Français a fait la différence ce matin. Le Norvégien Sebastian Foss-Solevag (2e, +0’’23) et l’Autrichien Manuel Feller (3e, +0’’25) sont les seuls à avoir limité la casse. La seconde manche est prévue à partir de 12h30.

Programme chamboulé

Ce slalom aurait dû avoir lieu à Wengen, puis à Kitzbühel, avant que la pandémie n’en décide autrement. C’est finalement la station de Flachau - qui avait déjà accueilli une course féminine mardi - qui a récupéré l’organisation.