Ski alpin – Ramon Zenhäusern remporte le slalom de Chamonix Le Haut-Valaisan a signé le 2e temps de chacune des deux manches. Il a profité de l’élimination de Clément Noël. Daniel Yule excellent troisième derrière… le Grec AJ Ginnis! Renaud Tschoumy

Ramon Zenhäusern est bien placé après la première manche. AFP

Ramon Zenhäusern a été exceptionnel à Chamonix, et il a remporté le slalom de la station français, dernière épreuve avant les Mondiaux de Courchevel-Méribel. Il a relégué son dauphin, le surprenant Grec AJ Ginnis, à 1’’02, et le Valaisan Daniel Yule (3e) à 1’’06.

Les autres Suisses sont à chercher plus loin dans le classement. Luca Aerni a terminé 16e (+2’’36) et Marc Rochat 17e (+2’’38). Tanguy Nef, Sandro Simonet et Joel Lutolf n’ont pas réussi à se qualifier pour la deuxième manche, alors que Loïc Meillard, 17e de la première manche est sorti sur le deuxième parcours.

