Troubles cognitifs et de l’humeur – Les smartphones détectent des signes de dépression Apple s’associe à une université et à un spécialiste des neurosciences pour diagnostiquer les premiers symptômes de déprime et de troubles cérébraux. Jocelyn Rochat

Les appareils connectés deviennent des acteurs incontournables dans le domaine de la santé. Getty Images/iStockphoto 1 / 1

Demain, les informations récoltées par les téléphones et les montres connectées serviront à détecter les premiers symptômes d’une dépression ou d’une maladie d’Alzheimer.

C’est, du moins l’expérience qui a été lancée cette année par un trio composé du géant informatique Apple, de l’Université de Californie (UCLA) et de Biogen, un pionnier des neurosciences. À l’origine, cette étude avait «pour mission de révolutionner la détection et le traitement de la dépression», précise la haute école américaine.

À l’inverse de la capacité de dépister des cancers et des problèmes cardiaques, qui «a progressé à pas de géant ces dernières années, la manière de diagnostiquer une dépression est restée la même depuis plus d’un siècle: observer les patients et leur demander comment ils vont».