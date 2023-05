Interview d’une épigénéticienne – «Les smartphones font aussi partie de l’évolution» De quoi hérite-t-on et comment? La biologiste Eva Jablonka explique pourquoi notre vision de l’origine des espèces doit radicalement changer. Finn Schlichenmaier

La biologiste Eva Jablonka est convaincue que l’hérédité n’est pas seulement une affaire de gènes, mais qu’elle peut aussi être sociale, culturelle ou linguistique. VINCENT TULLO

Elle a consacré toute sa vie à l’hérédité. Guidée par la conviction que l’évolution ne se résume pas à la mutation des gènes et à la sélection des humains, Eva Jablonka s’est intéressée à cette discipline dès sa jeunesse. Née en Pologne en 1952, cette biologiste moléculaire et théoricienne de l’évolution a émigré à l’âge de 5 ans avec sa famille en Israël. À Tel-Aviv, elle a étudié, fait de la recherche et enseigné.