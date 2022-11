Qatar 2022 – Les «Socceroos» s’offrent la Tunisie Les Australiens ont conservé une chance de sortir du groupe D du Mondial de football 2022 au Qatar, en battant la Tunisie sur la plus petite des marges (1-0), samedi, au Stade Al Janoub. Robin Carrel

C'est ça aussi, une Coupe du monde... Une partie entre la Tunisie, 30e équipe au classement de la FIFA, contre l'Australie, une formation classée au 38e rang - respectivement 37e et 42 dans la hiérarchie ELO, sans doute plus représentative -, qui donne des frissons en début d'après-midi. Pas pour le niveau technique - un peu douteux -, mais pour l'intensité, l'engagement, l'envie sur le pré et aussi l'ambiance mise par les dizaines de milliers de supporters tunisiens et des fans océaniens extraordinaires.

Youssef Msakni et la Tunisie sont presque éliminés. AFP

Ces derniers ont été les seuls à sourire samedi à la sortie du stade, grâce à une réussite de leur buteur Mitchell Duke, dès la 23e minute. Le joueur de 31 ans, qui évolue à la pointe de l'attaque du Fagiano Okayama en deuxième division japonaise (8 buts en 36 matches de J2 League), a dévié au bon endroit un centre dévié venu de la gauche. Le natif de Liverpool (l'autre, près de Sydney) est ainsi devenu le 50e marqueur de ce Mondial, mais surtout le premier évoluant en D2 à inscrire son nom au tableau d'affichage lors du tournoi qatari.



Les Tunisiens, qui avaient tenu le Danemark en échec en ouverture (1-1), ont tout fait pour réagir juste avant la pause, par le Lucernois Mohamed Dräger (41e) ou encore Youssef Msakni (45e+3). Mais à chaque fois, une jambe adverse s'est interposée ou le cadre s'est dérobé. Les «Aigles de Carthage» ont encore poussé, mais de manière un peu désordonnée après le thé. La défense des «Socceroos», qui avait pris l'eau sous les coups de boutoir de Kylian Mbappé et d'Ousmane Dembélé contre la France (4-1), a cette fois tenu le choc face à une opposition autrement moins bien dotée techniquement.

Msakni, encore lui, à deux reprises du pied droit dans la même minute (72e) et de la tête dans la foulée (75e), a tout tenté pour remettre les siens à hauteur. Comme le défenseur Montassar Talbi, de volée, à la 84e. Le portier Mathew Ryan - très solide sous la pression nord-africaine en fin de partie - a fini par garder sa cage inviolée et l’Australie peut encore rêver dans ce tournoi. Pour les Tunisiens, en revanche, il faudrait un petit miracle et un exploit contre les «Bleus» pour ne pas devoir rentrer au pays de manière prématurée.

