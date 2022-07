Bien sûr, ce sont des hommes compétents. Dotés d’un beau potentiel électoral et appréciés dans le canton comme en Suisse. Reste que la façon dont, samedi dernier, Roger Nordmann et Pierre-Yves Maillard ont micmaqué, détricoté, interprété les statuts du Parti socialiste vaudois pour faire en sorte de pouvoir continuer leur carrière bernoise a quelque chose d’un temps qu’on pensait révolu. Mais cette petite nuit des longs couteaux a fonctionné.

Rappelons pourtant certaines vérités, comme ont essayé de le crier les jeunes à la rose lors du même congrès. Cette même dérogation - la seconde - obtenue par Roger Nordmann pour un cinquième mandat et demi au Conseil national n’avait pas été accordée à une femme, en l’occurrence Anne-Catherine Lyon, lorsqu’elle en avait demandé une - la première - à la même instance pour poursuivre au Conseil d’État en 2016.

«La machine à renouveler les talents est un peu en panne.»

Sur fond de crise, le président de l’USS est désormais ou à nouveau l’homme providentiel pour reconquérir un siège perdu par les Socialistes, en l’occurrence aux États. Mais pourquoi n’y est-il pas allé il y a quatre ans, lorsque Géraldine Savary a décidé de ne pas se représenter. Et pourquoi a-t-il alors milité contre Roger Nordmann qui était déjà candidat, pour le soutenir aujourd’hui? Une excuse du type «il ne pouvait pas passer pour un lady killer» ne vaut pas plus hier qu’aujourd’hui.

Sans faire du jeunisme à tous crins, force est de constater que les socialistes vaudois ont désormais mal à leur relève, en particulier féminine. Ils ont perdu une conseillère d’État et remplacé leur présidente par un président, jeune il est vrai. La machine à renouveler les talents est un peu en panne. Françoise Giroud, née à Lausanne, pourrait glisser aux mâles dominants du PSV l’une de ses phrases marquantes: «La femme serait vraiment l’égale de l’homme le jour où, à un poste important, on désignerait une femme incompétente.»

La forêt viriliste cache pourtant un arbre. Même deux. Même trois. Même vingt. Il est assez rassurant que la section lausannoise - la plus importante -, élise deux coprésidentes, Sarah Neumann et Séverine Graff, pour remplacer le sortant. Un peu plus d’un an après avoir fait entrer une femme supplémentaire, Emilie Moeschler, à l’Exécutif du chef-lieu, avec un groupe au Conseil communal majoritairement féminin (17 sur 29 sièges). Une, deux, trois, vingt épines dans la chair du patriarcat politique.

Claude Ansermoz est diplômé de l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ) et travaille au sein de «24 heures» depuis 2003. Il a dirigé la rubrique Suisse, avant de devenir correspondant à Paris pour couvrir l’élection présidentielle de 2007. Il prend la rédaction en chef du titre en octobre 2017. Plus d'infos @Cansermoz

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.