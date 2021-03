Élections communales – Les socialistes grandsonnois rêvent d’une majorité de gauche historique Depuis toujours, la Municipalité penche à droite. L’élection de Nathalie Gigandet dimanche donne des ailes au PS, qui entend relancer les trois autres candidats de la gauche au 2e tour. La réponse des Verts est attendue lundi soir. Frédéric Ravussin

Dimanche, la socialiste Nathalie Gigandet a été réélue à la Municipalité de Grandson. Elle est la seule candidate à passer le cut dès le 1 er tour. DR

À Grandson, la gauche – et tout particulièrement les socialistes – veut surfer sur la vague de dimanche qui a vu le renouvellement du mandat municipal confié en 2016 à Nathalie Gigandet. Dans la foulée de cette folle journée d’élections, ils ont tenu en soirée leur assemblée générale en vue de déterminer la stratégie à adopter pour le second tour du scrutin à l’Exécutif.

«Notre AG a décidé de reconduire les trois autres candidats déjà en lice le week-end dernier.» René-Pierre Deriaz, président du Parti socialiste grandsonnois

«On a décidé de battre le fer pendant qu’il était chaud, confirme René-Pierre Deriaz, membre du comité de la section locale. Et l’assemblée a décidé de reconduire les trois autres candidats déjà en lice le week-end dernier.» Soit l’écologiste Nicolas Perrin (classé au 5e rang du 1er tour avec 45,46% des suffrages) et les socialistes Evelyne Perrin (6e, 44,75%) et Thomas McMullin (7e, 44,66%). Un choix qui doit encore être validé par les Verts, qui tiendront leur AG lundi soir. «Au vu du score de Nicolas Perrin et de leur résultat au Conseil communal (ndlr: ils ont gagné six sièges et en occuperont treize dès le 1er juillet), on pourrait leur laisser une de nos deux places. La question s’était d’ailleurs déjà posée pour le premier tour. Mais c’est difficile de placer quelqu’un qui n’a pas participé au 1er tour, à moins qu’il s’agisse d’une personnalité», souligne-t-il.

Pourtant, son parti est bien placé pour savoir qu’un tel cas de figure est possible. En 2006, Pascale Fischer avait gagné la Municipalité du bourg en ne briguant ce fauteuil qu’à partir du second tour. Elle ne siégeait alors même pas au Conseil communal…

Un précédent féminin

Cette particularité, cette dernière la partage du reste avec Myriam Sandoz et Nathalie Gigandet. Respectivement en 1997 et 2016, elles avaient accédé à l’Exécutif sans avoir aucune expérience politique. Cinq ans plus tard, cette dernière se retrouve seule élue du 1er tour dans un fief très solidement ancré à droite depuis toujours. Dimanche, elle a elle aussi rejoint Myriam Sandoz dans les statistiques politiques. «Fin 2001, mon élection était une première pour le Parti socialiste, qui n’était encore jamais parvenu à placer quelqu’un dès le 1er tour. La différence avec ce qui s’est produit dimanche, c’est que le radical André Jaton avait lui aussi obtenu son siège ce soir-là», précise l’intéressée.

Quoi qu’il en soit, la gauche regarde avec un certain optimisme vers l’avenir. La stratégie choisie par le PS dimanche soir confirme en tous les cas que le parti à la rose vise un renversement de majorité à la Municipalité. «Au vu des résultats, de l’ambiance générale liée au Covid et de la poussée des Verts, ce n’est pas impossible», avance René-Pierre Deriaz. Ce serait alors une première historique. Car si la gauche a déjà occupé la syndicature, par Myriam Sandoz justement, entre 2002 et 2004, jamais encore elle n’a obtenu la majorité municipale.