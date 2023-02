Test avant les fédérales – Les socialistes passent l’épreuve du feu à Zurich Les élections cantonales, dimanche, seront riches d’enseignements sur la santé des partis avant le scrutin national d’octobre. Analyse de deux politologues. Gabriel Sassoon - Zurich

Les Zurichoises et Zurichois renouvellent leur Exécutif et leur parlement dimanche. Sabina Bobst

La population suisse renouvellera son parlement en octobre prochain. Qui risque de perdre des plumes? Qui pourrait briller? Un bon moyen de se faire une idée est de s’intéresser aux élections imminentes dans le plus grand canton de Suisse. Dimanche, les Zurichoises et Zurichois composent leur Législatif et leur Exécutif. Véritable baromètre des tendances, le scrutin sera scruté au-delà des frontières cantonales.