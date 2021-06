Congé parental – Les socialistes vaudois demandent 34 semaines pour le père et la mère Le congrès du parti cantonal décide de lancer une initiative pour un congé parental complétant le dispositif fédéral, notamment en faveur du père. Jérôme Cachin

Si l’initiative des socialistes vaudois était adoptée, les pères bénéficieraient de quatorze semaines garanties de congé paternité. © Philippe Maeder

Alors que la commission du Conseil national vient de rejeter une proposition proche, le Parti socialiste vaudois lance une initiative populaire visant à instaurer un congé paternité sur le plan cantonal. Selon le texte, les deux parents auraient droit à un total de 34 semaines de congé: seize pour les mères (+2 par rapport au droit fédéral), quatorze pour les pères (+12) et quatre semaines de plus à répartir entre les deux.

Le financement serait assuré par le Canton, les Communes et des cotisations des employeurs et employés. Le prélèvement serait fixé par le Conseil d’État et ne dépasserait pas 0,2%, précise le texte de l’initiative.

Le texte a été adopté mardi soir lors d’un congrès du PS vaudois fréquenté par une septantaine de délégués connectés en visioconférence. Dans un communiqué, le parti s’appuie sur le score pharaonique que les votants vaudois ont donné au congé paternité fédéral en septembre 2020: 81,6%. Il dit vouloir «proposer un congé parental ambitieux, visant à renforcer la politique égalitaire cantonale».

