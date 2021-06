Parti socialiste suisse – Les sociaux-libéraux du PS fondent une association L’association «les sociaux-libéraux au sein du PS Suisse» a été fondée samedi. Elle se fixe trois objectifs: poursuivre le développement d’une économie de marché sociale et compétitive, renforcer les relations institutionnelles avec l’UE et soutenir une défense nationale efficace.

Le maire de la ville de Bienne Erich Fehr a été élu à la présidence de l’association «les sociaux-libéraux au sein du PS Suisse». KEYSTONE/Anthony Anex

La plateforme réformiste «Les sociaux-libéraux au sein du PS Suisse» est devenue une association samedi. Réunis en assemblée virtuelle, ses membres ont élu le maire de la ville de Bienne Erich Fehr à sa présidence.

Soixante et un membres du Parti socialiste ont participé à la réunion. En fondant une association, ils veulent s’impliquer activement dans les débats au sein du PS et se donner une voix forte, selon un communiqué diffusé samedi.

Un comité directeur composé de douze membres a été élu. Parmi eux figurent, outre Erich Fehr, la conseillère nationale argovienne Yvonne Feri et le conseiller aux États zurichois Daniel Jositsch. Le syndic de Courtepin (FR) Pascal Vinard est le seul Romand.

L’association se fixe trois objectifs: poursuivre le développement d’une économie de marché sociale et compétitive, renforcer les relations institutionnelles avec l’UE et soutenir une défense nationale efficace.

Davantage de pragmatisme

«Le PS propose des solutions concrètes aux problèmes actuels de la population dans les exécutifs cantonaux et communaux. Nous voulons accorder plus d’attention à cette approche au sein du parti, notamment au niveau national», a déclaré Erich Fehr, cité dans le communiqué. «Le PS doit redevenir plus pragmatique».

Le travail de fond auparavant mené par la plateforme réformiste continuera à être effectué par le biais de prises de position sur les questions politiques actuelles. Les sociaux-libéraux souhaitent également s’ancrer davantage dans les structures du PS et occuper un siège au sein du nouveau conseil d’environ 80 membres, souhaité par la nouvelle présidence, et appelé à remplacer le comité directeur.

La co-présidente du parti Mattea Meyer a déclaré lors de la réunion de samedi que le PS était un parti populaire à large assise. Elle juge souhaitable que le mouvement réformiste contribue aux débats thématiques.

Les membres réunis en assemblée ont adopté une résolution qui demande la création d’une base institutionnelle pour les relations avec l’Union européenne (UE). Après la rupture des négociations avec l’UE sur l’accord-cadre, ils considèrent que l’adhésion à l’EEE ou à l’UE serait possible. Ils attendent de leur parti qu’il joue un rôle plus constructif et qu’il adopte une approche plus globale sur cette question.

ATS

