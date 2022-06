Surveillance du Léman – Les sociétés de sauvetage font front commun pour recruter Une vingtaine de sections ouvrent simultanément leurs portes vendredi pour la première fois dans le canton. Le but est d’assurer la relève en attirant des jeunes. Cédric Jotterand

Le Sauvetage de Saint-Prex, par exemple, multiplie les cours de formation et les activités pour attirer la relève dans sa section. Il est notamment à l’origine des portes ouvertes vaudoises du 17 juin. JOURNALDEMORGES/SÉBASTIEN BOVY

Gouverner, c’est prévoir, et naviguer, c’est voir loin. On pourrait résumer ainsi la réflexion de Philippe Bonzon et Christian Weiss, les présidents des sections de sauvetage de Morges et Saint-Prex, qui ont proposé à leurs collègues d’organiser – pour la première fois – des portes ouvertes communes dans le canton.