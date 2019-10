Les soignants attendent toujours leur augmentation

Les négociations en vue d’appliquer les revalorisations salariales entérinées par le Conseil d’État n’avancent pas, déplorent les personnels des EMS, des CMS et des hôpitaux régionaux vaudois.

Rappelons que, le 1er mai dernier, le Conseil d’État avait soutenu leurs demandes d’augmentation de salaires en décidant que la nouvelle convention collective de l’Hôpital Riviera-Chablais constituerait la norme dans le secteur sanitaire parapublic vaudois.

«Au fil des mois, les représentants des faîtières patronales des EMS, des soins à domicile et des hôpitaux régionaux bloquent les négociations et ne respectent pas les engagements pris d’aller vers une bascule dans la nouvelle grille salariale», déplorent les syndicats. Ils exigent que le salaire minimum soit augmenté dans l’ensemble des secteurs: soins, animation, intendance et administratif.

Une journée de mobilisation dans les établissements aura lieu le 5 novembre. Le personnel se réunira en fin de journée à Lausanne pour manifester devant le Grand Conseil. Si aucun accord n’est trouvé avant cette date, un préavis de grève sera voté pour le 5 décembre, annoncent les syndicats.

À noter que les négociations ont repris le 8 octobre par l’entremise de la ministre de la Santé, Rebecca Ruiz, qui accompagnera désormais les discussions entre les parties en qualité de médiatrice. «Je regrette que ces discussions n’aient pas avancé. L’État s’est engagé à participer à cette revalorisation salariale à hauteur de 13 millions de francs; ce n’est pas rien. Je veux absolument qu’ils arrivent à trouver une solution et à appliquer la décision du Conseil d’État. On parle de professions majoritairement féminines qui peuvent être pénibles. Les besoins vont augmenter avec le vieillissement de la population. Il faut des perspectives attrayantes pour le recrutement.»