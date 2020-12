Deuxième vague de Covid – Les soignants en EMS sont K.-O. debout En sous-effectif comme jamais, les professionnels de santé encaissent le choc de la seconde vague jusqu’à l’épuisement, afin d’assurer la prise en charge de nos aînés. Chloé Banerjee-Din

À bout: le personnel soignant fait tout son possible pour soutenir les résidents des EMS, mais il n’en peut plus. KEYSTONE

«On se croyait préparés, mais on avait tort. On vit une perte de contrôle totale.» Médecin dans un EMS vaudois, Aline* a vu la second vague de Covid-19 déferler sur ses patients à pleine vitesse. «Depuis le début de la semaine, un peu moins d’un tiers d’entre eux ont été testés positifs et de nouveaux cas se déclarent chaque jour.» Le choc est d’autant plus grand que l’établissement avait été épargné jusque-là.

Pour la jeune femme, il y a la crainte de voir arriver les premiers décès et un quotidien qui a subitement basculé. «L’ambiance est tendue. Nous devons faire une pesée d’intérêts entre maintenir des activités qui permettent aux résidents de se sentir en vie et couper les chaînes de transmission.» L’équipe soignante a perdu au moins 10% de son effectif, malade ou en quarantaine, estime Aline. Pour l’instant, elle tient la barre. «Mais le problème est que nous n’avons pas de réserve. Il suffira d’une absence pour rendre la situation difficile.»