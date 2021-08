Dangers naturels – Les soldats du feu se muent de plus en plus en combattants de l’eau Pluies diluviennes, orages d’été, crues… Les pompiers se réinventent face à l’augmentation des interventions liées aux inondations. Rachel Barbara Häubi

Au centre d’entraînement de La Rama pour les sapeurs pompiers. Patrick Martin

Mardi 13 juillet, l’écho d’un torrent gronde dans les rues médiévales d’Aigle. La Grande Eau est en crue. Son courant trouble emporte des troncs d’arbres arrachés en direction du Rhône, puis du Léman. Les versants de la vallée des Ormonts se muent alors en décor de conte de fées: des cascades jaillissent dans les vignes sous des nuages sombres qui balaient les cimes. Sur les rives, les sentiers sont inondés et un banc a les pieds dans l’eau.

Des riverains observent, ébahis, une grue qui évacue un amas de débris intercepté par un barrage de retenue. «C’est impressionnant, lance un habitant. On n’a jamais trop su à quoi servaient ces pylônes, maintenant, c’est une évidence.» Sans cet ouvrage, ces arbres déracinés se seraient amassés en contrebas, au pont Napoléon, risquant un débordement au cœur de la ville.

Les pompiers en renfort

Si la Grande Eau n’est pas sortie de son lit, ce ne sont pas moins d’une trentaine de sapeurs-pompiers volontaires qui ont été appelés en renfort durant la nuit. «Dès 22 h, je voyais déjà de l’eau engorger mon jardin. Les sapeurs-pompiers ont dû intervenir dans des caves inondées chez les voisins, se souvient un habitant. Il a tellement plu qu’on se croyait dans une mousson indienne!» Ce jour-là, le débit de la Grande Eau a atteint un pic de 54 mètres cubes par seconde, soit plus de treize fois sa moyenne (environ 4 m3/s).

«L’eau est beaucoup plus vicieuse. Contrairement aux incendies, on ne peut pas l’arrêter, seulement la dévier.» Lieutenant Dominique Weber

En tout, une quinzaine d’interventions ont eu lieu sur la commune. Selon le lieutenant Dominique Weber, le pire a été évité: «Le système de retenue en amont a porté ses fruits, mais rien n’est gagné d’avance», dit-il tandis que des pompiers érigent un barrage gonflable contre les inondations sous une pluie indécise. «En vingt-deux ans de métier, la météo n’a jamais été aussi imprévisible», constate-t-il. Depuis la veille au soir, les caprices de l’eau défient la patience des soldats du feu. «L’eau est beaucoup plus vicieuse. Contrairement aux incendies, on ne peut pas l’arrêter, seulement la dévier.»

Phénomène en augmentation

Si ces événements impressionnent, ils se font pourtant de moins en moins rares. L’orage de juin 2018 est gravé dans la mémoire des Lausannois, et les déluges européens de l’été 2021 marqueront durablement les esprits. Après les crues de juin, comme à Cressier, les pluies diluviennes de juillet n’ont laissé aucun répit aux services de secours. À Yverdon, le lac de Neuchâtel a atteint un niveau record et est sorti de son lit. En Allemagne, l’équivalent de deux mois de précipitations s’est déversé en deux jours, laissant près de 200 morts dans son sillage.

«En dix ans, on constate une augmentation d’environ 20% des interventions liées aux inondations.» Dominique Perrin, inspecteur cantonal adjoint à l’Établissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA)

Pour les soldats du feu, les aléas de l’eau occupent une place toujours plus importante. «En dix ans, on constate une augmentation d’environ 20% des interventions liées aux inondations. Celles-ci représentent un tiers des interventions annuelles des sapeurs-pompiers vaudois, contre moins de 20% pour les incendies», note Dominique Perrin, inspecteur cantonal adjoint à l’Établissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA). Spatialement aussi, les intempéries, auparavant localisées, s’étendent à présent à l’ensemble du territoire: «Ces événements extrêmes touchent des zones plus larges. De par sa topographie, à cheval entre le plateau et les Alpes, le canton de Vaud cumule les risques», précise-t-il.

L’ECA s’adapte

Pour l’ECA Vaud, les inondations représentent le second aléa naturel le plus coûteux, après la grêle, et le plus fréquent, après l’ouragan. Dès 2010, l’ECA a mis sur pied un concept «éléments naturels» dans le domaine des sapeurs-pompiers. Un investissement de plusieurs millions de francs vise à remédier aux conséquences des phénomènes naturels par des mesures préventives, du matériel d’intervention et des formations spécialisées.

Au Centre technique et logistique (CTL) de l’ECA, à Romanel-sur-Lausanne, des pompes et barrages avoisinent des tuyaux. C’est ici que le matériel de réserve de lutte contre les inondations et les éléments naturels est stocké avant d’être livré aux intervenants du canton. David Marchetti, inspecteur régional et sapeur-pompier, a le regard qui brille en révélant une nouvelle tenue technique multirisque adaptée à l’eau: «Nous avons du matériel de pointe. On s’inspire beaucoup des pays nordiques.»

Pour soulager les sapeurs-pompiers, l’ECA a fait l’acquisition de «kits inondations», permettant aux particuliers de pomper l’eau dans leur cave. Un dispositif que Dominique Perrin espère démocratiser. «Pour l’instant nous n’avons que 50 kits. Lors des récentes intempéries à Yverdon, jusqu’à 450 logements étaient sous l’eau.» Il conclut: «Suite aux derniers événements en Europe, on peut s’attendre à voir du nouveau matériel apparaître sur le marché.»

Quand Lausanne a pris l’eau Afficher plus Le 11 juin 2018, un violent orage s’abattait sur Lausanne, déversant l’équivalent de la moitié des précipitations mensuelles en moins d’une heure. Il s’agit du dernier record de pluie intense en Suisse depuis le début des mesures automatiques. On comptait alors 4218 sinistres et 600 interventions des sapeurs-pompiers, pour des dégâts s’élevant à 32 millions de francs. S’il n’existe pas encore de chiffres exacts concernant les intempéries de juin et juillet 2021, l’ECA Vaud estime qu’environ 4000 à 5000 sinistres seront comptabilisés pour une facture proche de 40 millions de francs. À la fin du mois de juillet dernier, on recensait 786 interventions des sapeurs-pompiers dans le canton.

