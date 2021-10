Interview du Tessinois Niccolò Castelli – Les sommets émotionnels d’«Atlas»

Outside The Box

En août, Niccolò Castelli, bientôt 40 ans, a présenté «Atlas», son deuxième long métrage après une série de reportages, documentaires et autres expérimentations culturelles, au Festival de Locarno, dans la section Panorama suisse. Singulière, ambitieuse, équilibrée, cette réalisation produite au Tessin entre l’hiver 2018 et l’automne 2019, terminé en pleine crise sanitaire, dévoile comment une jeune femme passionnée de varappe réapprend à se confronter au réel après une attaque terroriste qui a coûté la vie à trois de ses amis.

Quelle sensation éprouvez-vous dans le fait de présenter «Atlas» dans la région où vous êtes né et dans laquelle vous avez grandi?

C’est assez fort. Je suis né à Lugano, j’y ai grandi et j’y vis. J’ai l’impression de montrer à ceux qui vivent dans la région quelque chose que j’ai un peu vécu et qui a été tourné dans des lieux que je connais bien. Cela augmente à la fois le plaisir et la pression. À cela s’ajoute le fait que c’est la première fois que mon film est projeté sur un grand écran. Il a fait l’ouverture des Journées de Soleure, mais ce n’était pas en présentiel.