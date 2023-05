Logement – Les souhaits des propriétaires L’installation de panneaux photovoltaïques et le changement du chauffage, surtout s’il fonctionne avec une énergie fossile, sont les deux préoccupations majeures. Laurent Buschini

Plus d’un propriétaire sur sept souhaite faire poser des panneaux solaires sur le toit de sa maison pour pouvoir produire une partie de l’électricité du ménage. GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

Qu’est-ce qui préoccupe et motive les propriétaires de maisons individuelles ou de propriétés par étages (PPE) en Suisse? La plateforme immobilière Houzy a voulu le savoir. Elle a réalisé un sondage en ligne en début d’année et a publié récemment les résultats. Exactement 1901 propriétaires, dont 81% d’Alémaniques et à peine plus de 8% de Romands, ont répondu à toutes les questions. Trois quarts d’entre eux possèdent une villa et un quart un logement en PPE.