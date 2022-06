Sixième vague de Covid-19? – Les sous-variants font grimper le nombre d’infections Le nombre de cas Covid repart à la hausse. BA.4 et BA.5, variants d’Omicron, sont désormais dominants. Marie Nicollier

La montée en puissance de BA.4 et BA.5 et la promiscuité induite par les beaux jours expliquent la hausse des transmissions. KEYSTONE/Laurent Gillieron

Le 24 mai, le Canton de Vaud comptabilisait une centaine de nouvelles infections au SARS-CoV-2 par jour. Aujourd’hui, ce nombre s’élève à 400.

À ce stade, la hausse est visible dans les hôpitaux «mais elle est très modérée», commente Karim Boubaker. Le 20 juin, le CHUV dénombrait treize patients Covid en médecine interne et deux aux soins intensifs. Environ 70% sont vaccinés et deux des vaccinés sont immunosupprimés. Le CHUV précise qu’aux soins intensifs, les patients ont 65 ans ou plus et des comorbidités.