Exposition à Vevey – Les souvenirs de la Fête des Vignerons au musée Le Musée de la Confrérie des Vignerons présente des petits trésors, précieux ou modestes, transmis dans les familles de génération en génération.

Le Musée de la Confrérie des Vignerons à Vevey une plongée dans les souvenirs récoltés pendant les douze fêtes des vignerons (image d’illustration). KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le Musée de la Confrérie des Vignerons à Vevey propose une nouvelle exposition temporaire. «Vendanges de souvenirs, Fêtes des Vignerons 1797-2019» est à découvrir dès jeudi et jusqu’au 30 novembre 2023.

Dès ses premières éditions, la Fête des Vignerons a suscité un engouement exceptionnel. Bien avant l’avènement de la photographie, gravures, dessins et premiers objets promotionnels se sont multipliés.

Programmes et articles

Nombreux sont ceux qui ont gardé précieusement leur billet d’accès aux estrades, leur programme ou les articles des gazettes décrivant l’ambiance dans la ville et le spectacle. Ces petits trésors, précieux ou modestes, ont été transmis dans les familles de génération en génération.

L’exposition en propose une sélection non exhaustive. Ils éclairent autant sur les spectacles que sur les goûts et les intérêts des générations successives qui ont vécu, joué, chanté, dansé et assisté aux douze Fêtes entre la fin du XVIIIe et le début du XXIe siècle.

