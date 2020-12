Travaux pour le septième art – Les spectateurs ne grelotteront plus au Cinéma d’Échallens La Commune va investir 1,2 million de francs pour rénover le bâtiment, tandis que l’association faisant vivre la salle recherche encore 300’000 fr. pour changer les sièges et rafraîchir murs et plafonds. Sylvain Muller

Les fauteuils du Cinéma d’Échallens avaient été récupérés de salles lausannoises en 2001. À l’occasion des travaux de rénovation du bâtiment, l’association qui fait vivre la salle cherche de l’argent pour les remplacer. Philippe Maeder – archives

Construit en 1946, le bâtiment abritant le Cinéma d’Échallens fêtera donc son 75e anniversaire l’an prochain. Un âge respectable, qui offre un décor délicieusement «vintage», mais pose aussi quelques problèmes de vétusté. Les spectateurs obligés de garder leur manteau dans la salle les jours de bise hivernale voient bien de quoi on parle.

Le confort de la salle devrait toutefois rapidement effectuer un bond en avant. Réuni jeudi soir, le Conseil communal d’Échallens a en effet adopté à l’unanimité moins une abstention un crédit de rénovation de 1,25 million de francs. Ce montant permettra d’agrandir le foyer, d’installer une nouvelle ventilation, mais surtout de construire une annexe à l’arrière du bâtiment. Ce dernier offrira des W.-C. modernes et au rez-de-chaussée (les actuels sont au sous-sol et accessibles seulement par un escalier), ainsi qu’une salle de réunion qui pourra être utilisée indépendamment par la Commune.

«Murs et plafonds seront rafraîchis, mais en préservant tout leur charme actuel.» Pierre Desponds, président de l’Association des amis du Cinéma d’Échallens

Si tout se passe bien, les travaux sont prévus entre Pâques et la rentrée scolaire d’août 2021. Mais ils ne constitueront qu’une part des améliorations. L’Association des amis du Cinéma d’Échallens (AACE), qui a repris l’exploitation de la salle en 2011 à l’occasion du passage à la projection numérique, va en effet les compléter en refaisant l’intérieur de la salle. «Nous allons notamment changer les fauteuils, qui avaient été récupérés d’anciens cinémas lausannois en 2001, et refaire le plancher pour pouvoir intervenir sur le système de chauffage au sol», explique Pierre Desponds. Murs et plafonds seront aussi rafraîchis à cette occasion, «mais en préservant tout leur charme actuel», souligne le président de l’association.

300’000 fr. à trouver

Pour cette part des travaux, l’AACE cherche encore près de 300’000 francs. «Les travaux sont estimés à 530’000 francs et nous disposons déjà d’environ la moitié du montant grâce aux réserves faites ces dernières années», détaille celui qui fonctionne aussi comme projectionniste. Des soutiens sont donc encore recherchés, mais la Commune a déjà accepté de cautionner un montant de 150’000 fr. si l’association devait contracter un emprunt.

Depuis le passage au numérique et la reprise de la gestion de la salle challensoise par l’AACE, la fréquentation a plus que triplé, dépassant pour la première fois la barre des 20’000 entrées en 2019.