Paralympiques – Les sportifs russes et biélorusses sont finalement exclus Le Comité international paralympique avait décidé que les sportifs russes et biélorusses pourraient participer aux JO sous bannière neutre. Il a changé d’avis, sous la pression de plusieurs pays, dont la Suisse. AFP/Sport-Center

Le président du CIP Andrew Parsons au moment de l’annonce. REUTERS

Les sportifs russes et biélorusses seront finalement exclus des Jeux paralympiques d’hiver de Pékin, a annoncé jeudi le Comité international paralympique (CIP), à la veille de l’ouverture de la compétition.

Saisi à la suite de l’invasion russe en Ukraine à laquelle collabore le Belarus, le CIP avait annoncé mercredi que ces sportifs pourraient participer aux Jeux sous bannière neutre, une décision qui avait été contestée dans plusieurs pays.

«La situation dans le village des athlètes se détériore et garantir leur sécurité est devenu impossible» Le Comité international paralympique

Dans un communiqué, le CIP a justifié son revirement par le fait que «des équipes et des athlètes menacent à présent de ne pas participer, compromettant les chances de réussite des Jeux paralympiques d’hiver de Pékin 2022».

«La situation dans le village des athlètes se détériore et garantir leur sécurité est devenu impossible», a ajouté le Comité, à la veille de la cérémonie d’ouverture des Jeux, qui se déroulent dans la capitale chinoise jusqu’au 13 mars.

Swiss Paralympic consternée

Dans un communiqué, Swiss Paralympic avait fait part de sa consternation après la décision initiale du CIP, qui avait affirmé que ses bases juridiques étaient inadaptées pour légitimer une exclusion des athlètes russes et biélorusses .

«Swiss Paralympic est consternée et choquée par le fait qu’une exclusion conséquente aurait pu entraîner des plaintes contre le CIP et mettre en péril son existence», a réagi René Will, président de Swiss Paralympic, avant le retournement de veste du CIP. Nos athlètes se sont préparés durant quatre ans à ces Jeux. Que la Russie – après l’invasion de la Crimée en 2014 – perturbe pour la deuxième fois la paix olympique et paralympique, est tout simplement condamnable, sans parler de l’immense tragédie humaine en Ukraine.»

Trêve olympique brisée

À la suite de l’invasion russe en Ukraine, le Comité international olympique (CIO) a accusé la Russie d’avoir brisé la trêve olympique. Il a exhorté lundi les fédérations à bannir de toutes les compétitions les Russes mais aussi les Biélorusses.

La Fédération internationale de football (FIFA) a ainsi exclu la Russie de la Coupe du monde 2022. Et de nombreuses fédérations (athlétisme, patinage, rugby, boxe, natation) ont annoncé des mesures d’exclusion visant les sportifs russes, et parfois biélorusses.

