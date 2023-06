Une ministre de droite qui tape du poing sur la table aux côtés d’un syndicaliste: la scène n’est pas ordinaire. Et le signal, d’autant plus fort. D’une seule voix, Isabelle Moret, conseillère d’État PLR à l’économie et Noé Pelet, responsable du secteur industrie chez Unia Vaud, sonnent le glas d’une situation révoltante dénoncée en vain depuis plus de dix ans: l’exploitation de milliers de stagiaires – le plus souvent de très jeunes femmes – dans les structures d’accueil de jour du canton.

En 2020, plusieurs adolescentes témoignaient dans «24 heures» de cette réalité pas franchement rose, ni bleu layette. Certaines affirmaient avoir dû faire deux, voire trois ans de stage dans des jardins d’enfants sans apprentissage à la clé, tandis que d’autres disaient gagner à peine une centaine de francs par mois.

«L’entrée en vigueur d’un contrat type assorti d’un salaire minimum de 600 francs par mois soulagera aussi la conscience des parents.»

Stop! Dès le 1er août, cette main-d’œuvre fragile et corvéable qui fait depuis trop longtemps office de cache-misère face au manque chronique de personnel et de ressources dans le domaine de la petite enfance aura droit à un meilleur traitement. L’entrée en vigueur d’un cadre strict – un contrat type assorti d’un salaire minimum de 600 francs par mois – soulagera aussi la conscience des parents un tant soit peu scrupuleux: la garde de leurs enfants ne se fera plus au détriment d’adolescents exploités.

C’est un bon pas de franchi dans le respect dû à nos jeunes. Mais il serait dommage de s’arrêter en si bon chemin. En ce moment même, une multitude de Vaudois terminent leur scolarité ou leurs études et s’apprêtent à faire leurs premiers pas dans le monde professionnel. Combien vont déchanter, poireauter devant des portes closes avant de décrocher le job de leurs rêves? Combien vont accepter d’effectuer de basses besognes pour des clopinettes dans l’espoir de poursuivre leur formation ou de convaincre un employeur de leur proposer un contrat digne de ce nom?

Les stages sont quasi devenus un passage obligé, que ce soit pour entrer sur le marché du travail, pour entamer un apprentissage ou encore accéder à une haute école. En Suisse, environ 10% des employés de 15 à 24 ans ont des contrats de stage. Avec, à la clé, le risque de multiplication des abus. Pour leur éviter de jouer les paillassons au seuil du monde professionnel, il est temps de réglementer ces pratiques indignes, quel que soit le secteur.

