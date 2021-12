Vers l’infini et au-delà – Les stars de l’espace se donnent rendez-vous à Lausanne La crème de l’aérospatial, d’hier et de demain, donnera une conférence spectacle en terre vaudoise courant mars. Emmanuel Borloz

Charles Duke, membre de la mission Apollo 16, est le dixième homme à avoir posé le pied sur la Lune, en juillet 1972. Fin mars, l’octogénaire évoquera son expérience, à Lausanne. NASA

Entre ceux qui ont marché sur la Lune, ceux qui rêvent d’y retourner, des astronautes confirmés qui ont passé plusieurs mois dans l’espace et quelques «huiles» de la NASA, c’est une pluie de stars de l’espace qui va s’abattre sur le SwissTech Convention de l’EPFL en mars prochain.

Six ans après la conférence sons et lumières grand spectacle qui avait réuni Buzz Aldrin, éternel deuxième homme à avoir foulé le sol lunaire (1969), et Alexey Leonov, premier cosmonaute à avoir effectué une sortie dans l’espace (1965), l’Association SwissApollo peut enfin annoncer un deuxième événement du genre.