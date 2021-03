Faits divers – Les stars du foot, une cible idéale pour les voleurs Deux joueurs du PSG ont été cambriolés dimanche soir, en plein match. Les cas similaires se multiplient, comme un phénomène de société. Simon Meier

Angel Di Maria quitte la pelouse en plein match en compagnie de son entraîneur, Mauricio Pochettino. Une mauvaise nouvelle attend l’Argentin. Getty Images

Angel Di Maria a quitté le Parc des Princes en larmes, dimanche soir. Cela n’avait rien à voir avec sa sortie subite du terrain, peu après l’heure de jeu, ni même avec l’embarrassante défaite qui était en train de se dessiner pour le Paris Saint-Germain (1-2 devant Nantes). Non, si l’ailier argentin était dans tous ses états, c’est parce qu’il venait d’apprendre en plein match que son hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine avait été cambriolé. Les malfrats ont embarqué montres, bijoux et cash (la clé était sur le coffre-fort), pour une valeur estimée à plus de 500’000 euros. Au premier étage en train de regarder papa à la télé, son épouse et ses deux filles n’ont rien entendu.