Concours Lausanne Région des jeunes entreprises – Les start-up au coude à coude pour le premier Prix PERL 2.0 de l’ère Covid-19 La 18e cérémonie de remise des trophées aux jeunes entrepreneurs innovants a lieu sur les réseaux sociaux. Jean-Marc Corset

Cérémonie de remise du Trophée PERL 2019: Mélanie Guittet, cofondatrice d’Involi a reçu le 1er Prix des mains de Gustave Muheim, président de Lausanne Région. Cette année la cérémonie a lieu sur les réseaux sociaux PERL 2019, mardi 30 avril 2019 Jean-Bernard Sieber – ARC

Le traditionnel concours des jeunes entreprises innovantes de la région lausannoise, le Prix Entreprendre Lausanne Région (PERL), prend cette année un profil singulier. Covid-19 oblige! Pour cette 18e édition, il innove lui aussi, puisque la cérémonie de remise des trophées, initialement prévue le 7 mai au Palais de Beaulieu, devient numérique et se déroulera à travers les réseaux sociaux entre le 22 et le 27 juin.

Rappelons que ce concours récompense les entrepreneurs porteurs de projets prometteurs et novateurs basés sur l’une des 27communes de l’association Lausanne Région qui couvre un territoire réunissant près de 300’000 habitants. Cinq lauréats se partageront un montant global de 100’000 francs, dont la moitié pour le vainqueur. Le jury, composé de spécialistes d’horizons divers et présidé par Grégoire Junod, syndic de Lausanne, a désigné les cinq nominés (présentés ci-dessous) qui se partageront les prix, comprenant le Coup de cœur.

L’une des distinctions, dotée d’un montant de 10’000 francs, est un Prix du public, qui sera attribué par les internautes à l’issue de la semaine de remise des trophées, le samedi 27 juin.

Ce premier Prix PERL 2.0 se déroulera via les deux réseaux Facebook et LinkedIn sur lesquels on peut déjà découvrir en vidéo les candidats au trophée suprême. Cette année, plus de trente dossiers de candidatures ont été déposés. Au-delà du critère de l’innovation du projet commercial présenté, le jury s’attache à son potentiel économique pour la région lausannoise, notamment en termes d’emplois.

Regenosca

Eva-Maria Balet et Mattias Larsson DR

Direction Mattias Larsson (cofondateur/CEO, à dr. sur la photo), Eva-Maria Balet Mattias Larsson (cofondateur/CEO, à dr. sur la photo), Eva-Maria Balet (cofondatrice/COO, à g.), Kalitha Pinnagoda (cofondateur, chirurgien pédiatrique).

Siège Lausanne.

Fondation 2019.

Activité Regenosca propose une solution de reconstruction de la vessie. Il s’agit d’un implant à base de collagène, stérile et facilement suturable, qui peut être stocké et prêt à l’emploi, un peu comme un pansement. Comparé au standard actuel que sont les greffes à base de tissu intestinal du patient, ce nouvel implant présente plusieurs avantages: l’absence d’opération au niveau de la cage abdominale comportant un risque de complications et l’absence de dommage à l’intestin du patient. De plus, l’implant se dissout avec le temps pour laisser la place à un tissu cellulaire sain: la vessie est guérie! Le patient type est aussi bien un adulte atteint de cancer de la vessie ou d’une inflammation chronique qu’un enfant né avec une malformation de la vessie.

Innovation La technologie brevetée de Regenosca permet de produire des implants à base de collagène adapté aux applications chirurgicales, sans utilisation d’adjuvants chimiques ni de cellules du patient. La disponibilité de l’implant doit révolutionner les procédures chirurgicales de reconstruction des voies urinaires en réduisant sensiblement la durée de l’intervention, les risques de complications et l’inconfort du patient.

Objectif 2020-2021 Mise en place d’un système qualité selon ISO-13485 (standard médical); production des implants dans un laboratoire GMP (Good Manufacturing Practices) et utilisation de nouveaux implants chez deux ou trois patients.

Situation financière Lancement d’une première levée de fonds en juillet 2020 pour un demi-million de francs. Le besoin de financement est estimé à 15 à 20 millions pour amener l’implant sur le marché, prévu pour la fin 2024.

Emploi Les trois premiers salariés seront engagés en août prochain.

Société coopérative Lait équitable

Anne Chenevard DR

Direction Anne Chenevard, présidente de la coopérative Lait équitable (Faireswiss.ch), productrice de lait à Corcelles-le-Jorat.

Siège Lausanne

Fondation 2018

Activité Distribution de produits laitiers garantissant une rémunération équitable des paysans à hauteur d’un franc par litre de lait. Gamme actuelle: lait entier UHT en briques de 1 litre, lait drink 1,5 % (écrémé) UHT, cinq fromages à pâte molle. Partenariat avec plusieurs entreprises chargées de la récolte, de la transformation et du conditionnement des produits. Démarchage actif de canaux de distribution (magasins, restauration collective…) et promotion des produits. Engagement des producteurs membres de la coopérative dans la défense de la production laitière.

Innovation Il s’agit d’un projet modèle mené par des producteur-trice.s laitiers réunis en coopérative car de nombreux laits équitables sur le marché ont été lancés par des distributeurs ou des transformateurs. Les produits labellisés Faireswiss garantissent une rémunération permettant de couvrir les coûts de production.

Objectif 2020-2021Étendre la gamme de produits: mélange fondue, crème à café, etc. Au vu des premiers résultats obtenus en 2019, avec des produits vendus pour l’équivalent de 180’000 litres de lait en 3 mois (lancement le 23 septembre 2019), la coopérative a l’ambition d’écouler 1’000’000 de litres de lait en 2020 et 1’500’000 à 2’000’000 de litres en 2021.

Situation financière Pour chaque litre de lait vendu, la coopérative reçoit 5 centimes pour ses frais de fonctionnement. Elle a bénéficié de subventions cantonales et privées pour démarrer. Objectif: être autonome financièrement d’ici 2022.

Emploi Plusieurs personnes sont mandatées pour gérer le travail. But d’ici 2022: engager une gestionnaire de projet à 100%.

NextKidney

Laurent-Dominique Piveteau DR

Direction Laurent-Dominique Piveteau (photo), cofondateur et CEO en passe de transmettre le témoin à Jérôme Augustin; John Stooker (cofondateur, CFO).

Siège Lausanne

Fondation 2019

Activité La société développe le Neokidney, nouvelle génération de machines permettant le traitement de l’insuffisance rénale terminale par hémodialyse à domicile. Cette affection touche près de 4 millions de personnes dans le monde entier et, si elle n’est pas traitée, est synonyme de décès. Elle est aussi l’une des sources principales de dépenses de la santé. Le dispositif développé par la société permet de remplacer les fonctions principales des reins lorsque ceux-ci ne sont plus fonctionnels.

Innovation Aujourd’hui, les patients doivent se rendre trois fois par semaine dans un centre spécialisé, à heures fixes, afin d’y suivre leur traitement. Avec le Neokidney, ils pourront le faire chez eux, plus souvent, quand cela les arrange. Ils regagnent ainsi leur liberté. Le coût du traitement est aussi fortement diminué. Il s’agit de la première machine d’hémodialyse réellement portable. Légère, elle ne nécessite pas de connexion à des installations de purification d’eau. Elle permet de communiquer via le cloud avec du personnel médical qualifié.

Objectif 2020-2021 Poursuivre le développement et l’industrialisation du dispositif. Le marquage CE est prévu en 2023. La commercialisation aux États-Unis suivra dans la foulée.

Situation financière Une levée de fonds est prévue cette année pour finaliser le développement et la conduite des tests nécessaires au marquage CE. Chiffre d’affaires visé en 2023: 250’000 francs avec un objectif de plus de 100 millions de francs en 2025.

Emploi La société comptera plus d’une vingtaine de collaborateurs, pour la plupart ingénieurs, d’ici à la fin de 2020.

CompPair Technologies

Amaël Cohades , Prof. Véronique Michaud, Robin Trigueira DR

Direction Amaël Cohades (CEO et cofondateur, à g. sur la photo), Robin Trigueira (CTO et cofondateur), Prof. Véronique Michaud (Conseillère scientifique et cofondatrice).

Siège Écublens

Fondation 2020

Activité CompPair fournit des solutions durables pour l’extension de la durée de vie des matériaux composites (utilisés dans les industries nautique, éolienne, aérospatiale, du sport et des transports). Les temps de réparation des structures composites sont ainsi réduits drastiquement, passant de plusieurs heures à quelques minutes, et leur fin de vie est améliorée. Ceci contribue à introduire une économie circulaire dans cette industrie. Cette solution est le résultat de 12 ans de recherches dans les composites autocicatrisants au sein de l’EPFL.

Innovation CompPair propose des semi–produits prepregs (textiles pré-imprégnés) intégrant une chimie innovante et compatible avec les lignes actuelles de production de composites. Ces nouveaux matériaux sont légers, résistants, et leur recyclage est facilité. Buts: réduire les coûts de maintenance, accroître la durée de vie des produits tout en gardant des propriétés standards d’applications.

Objectif 2020-2021Acquisition des premiers clients dans les industries du sport et du nautisme. Développement d’une nouvelle famille de produits pour des applications nécessitant des conditions de production différentes.

Situation financière Une levée de fonds est prévue cette année de 1,5 million de francs pour les premiers marchés, étendre le portfolio de produits et compléter l’équipe.

Emploi L’équipe se compose de cinq équivalents temps pleins de profils variés (ingénierie, finance, vente et marketing). La société prévoit d’engager en 2021 un commercial et deux scientifiques supplémentaires.

Membrasenz

Jelena Stojadinovic

Direction Jelena Stojadinovic, fondatrice et CEO.

Siège Écublens (EPFL, Le Garage)

Fondation 2019

Activité L’utilisation de l’hydrogène (H2) comme vecteur d’énergie est l’une des solutions les plus prometteuses pour répondre aux défis environnementaux et énergétiques actuels. L’électrolyse, au cours de laquelle l’électricité est utilisée pour séparer l’eau en oxygène et hydrogène, est le seul procédé de production d’hydrogène avec zéro émission de CO2 et permettant la décarbonisation de l’industrie et de la société. Membrasenz a pour objectif principal d’entreprendre des activités de R&D et de production liées au développement de composants pour les systèmes de conversion d’énergie basés sur l’hydrogène. Les composants en question sont des membranes pour différents types d’électrolyseurs de l’eau utilisés pour la production d’hydrogène comme source d’énergie.

Innovation La nouveauté du matériau membranaire innovant de Membrasenz réside dans l’utilisation d’un matériau composite qui satisfait aux exigences strictes imposées aux membranes en électrolyse alcaline, c’est-à-dire lui permettant d’atteindre simultanément une conductivité ionique élevée et une excellente barrière aux gaz (O2 et H2), deux propriétés a priori contradictoires.

Objectif 2020-2021 Finalisation et optimisation du produit et de la production. Poursuite des activités R&D pour développer de nouvelles membranes destinées à d’autres systèmes énergétiques.

Situation financière Membrasenz est financièrement soutenue par trois projets du programme Horizon 2020 (programme de recherche et d’innovation de l’Union européenne).

Emploi La société compte quatre collaborateurs dans les domaines du management, développement du produit et production, ainsi que la finance et le développement d’affaires. L’équipe s’élargira ces prochains mois en recrutant un ingénieur et un doctorant.