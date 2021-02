Lausanne – Les start-up de l’EPFL ont levé un montant record de fonds Les jeunes sociétés de l’École polytechnique fédérale de Lausanne ont collecté 293 millions de francs en 2020, ce qui constitue le meilleur montant jamais atteint. Parmi elles, quatre entreprises ont décroché plus de 20 millions.

Les incertitudes liées à la crise sanitaire n’ont pas freiné l’intérêt des investisseurs pour l’EPFL. Keystone/Jean-Christophe Bott

Les jeunes pousses de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) sont parvenues à lever un montant record de fonds en 2020. En outre, 25 nouvelles entreprises ont été fondées, selon un communiqué paru vendredi.

Les émanations de la haute école ont collecté 293 millions de francs, avec quatre entreprises qui ont décroché plus de 20 millions et 21 jeunes sociétés qui ont conclu leur premier tour de financement pour des montants allant de 1 à 5 millions.

Record pour Sophia Genetics

À elle seule, Sophia Genetics, active dans la médecine basée sur les données, a réussi à s’assurer 100 millions de francs en fin d’année, ce qui constitue le plus gros montant levé en Suisse l’année dernière.

Le communiqué note aussi que plus d’un tiers des jeunes pousses créées l’année passée comptent au moins une femme parmi leurs cofondateurs et que près d’un tiers des start-up qui ont vu le jour en 2020 (7 sur 25) adressent les problématiques du «cleantech» (technologies environnementales) et de la durabilité, avec par exemple de nouvelles solutions pour le recyclage des plastiques.

