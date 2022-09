Entrepreneuriat – «Les start-up ont plutôt bien encaissé le choc» Juste avant le Top 100 Swiss Startup Award mercredi, Jordi Montserrat parle de l’état des start-up au sortir du Covid et après des mois de conflit en Ukraine. Olivier Wurlod

Jordi Montserrat, CEO de la société de soutien aux start-up Venturelab. DR

En douze ans d’existence, le Top 100 Swiss Startup Award est devenu un événement de référence. La preuve en quelques chiffres clés. Les 512 start-up sélectionnées depuis sa création (sans l’édition 2022) ont donné du travail à plus de 16’000 personnes et réussi à lever des fonds pour 11,1 milliards de francs. Sans omettre certaines faillites regrettables telles que celle de Bestmile en juin 2021, elles sont 71 à avoir réussi leur sortie et 8 à être entrées en Bourse.