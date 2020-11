Saison de ski en Suisse – Les stations ne veulent pas limiter le nombre de skieurs Alain Berset entend imposer des mesures plus strictes aux stations. Plusieurs d’entre elles sont soit inappropriées, soit inapplicables, estiment celles-ci. Ivan Radja

Début de la saison de ski à Davos (GR), le 25 octobre dernier. D’autres mesures de sécurité sanitaires seront prochainement annoncées par Berne. KEYSTONE

Si Berne entend sauver la saison de ski, elle exige en revanche que les mesures de protection actuelles soient renforcées, et ce de manière drastique. Le ministre de la Santé Alain Berset a d’ores et déjà soumis quelques pistes de réflexion aux départements de l’économie grison, uranais et valaisan, ainsi qu’aux Remontées mécaniques suisses (RMS), comme le révélait ce dimanche la SonntagsZeitung. Les dispositions sont en cours de discussion avec les acteurs concernés, mais un premier tour d’horizon avec quelques stations révèle que si la nécessité d’éviter des foyers de contamination est communément admise, le détail de certaines dispositions laisse sceptique.