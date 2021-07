Criminalité en Suisse – Les stations-services sont la cible des petits malfrats Plus faciles à braquer qu’une banque ou un bancomat, les shops de stations sont devenus la porte d’entrée vers la criminalité pour nombre de voleurs. Julien Culet

Armé d’un hachoir, un homme masqué et casqué s’en est pris au shop d’une station-service de Neuchâtel en septembre dernier. Il a été arrêté depuis. Police neuchâteloise (PONE)

Les stations-services comptent parmi les lieux les plus visés par les voleurs. Ouvertes la nuit et au tiroir-caisse bien fourni, elles constituent des cibles faciles pour les malfrats se lançant dans le brigandage, constatent les polices. Et l’année dernière, en pleine crise sanitaire, le nombre d’attaques n’a pas faibli, marquant une différence avec la plupart des autres actes criminels. Dans certains cantons, elles ont même connu un boom, comme à Zurich. Leur nombre y a doublé en 2020 par rapport aux années précédentes, passant à dix cas, affirmait «Blick» cette semaine.