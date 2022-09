Une étude britannique de 2017 a montré pour la première fois, au niveau mondial, que les stéréotypes de genre s’installent très tôt, dès l’âge de 6 ans, et qu’ils ont un impact sur les aspirations professionnelles des jeunes («Drawing the future», Education and Employers). Une étude de l’OCDE de 2021 a également identifié la présence de normes sociales genrées chez des enfants de 5 ans, quand on leur demande ce qu’ils souhaitent devenir quand ils seront grands («The Future at five», OECD). Leurs aspirations précoces sont clairement influencées par les attentes et les stéréotypes traditionnels, ce qui signifie que les enfants limitent leurs ambitions professionnelles dès le plus jeune âge. Et c’est encore plus le cas dans les milieux défavorisés.

En s’appuyant sur ces différents constats, cette étude invite les systèmes éducatifs qui souhaitent améliorer significativement les résultats et la motivation des élèves à se concentrer davantage sur la qualité, la réactivité et l’efficacité de leurs politiques en faveur des jeunes enfants.

«Les jeunes enfants se montrent très enthousiastes de rencontrer de vraies ingénieures, policières, avocates, pompières, et leur poser des questions concrètes sur leurs métiers.»

Cette préconisation peut sembler surprenante. Ne devrait-on pas plutôt se focaliser sur les adolescents et les jeunes adultes, c’est-à-dire sur celles et ceux qui se retrouvent confrontés à des choix d’orientation concrets et imminents? Pourquoi «embêter» les petits avec des informations sur les métiers dont ils ne sauront que faire? Laissons-les vivre leur enfance tranquille!

Eh bien, que les sceptiques se détrompent! Les «petits» sont avant tout des curieux, des découvreurs! Et si certains stéréotypes de genre peuvent être décelés à un très jeune âge, ils sont (encore) loin d’être cristallisés.

Mon expérience de ces dernières années m’a permis de constater que les jeunes enfants se montrent très enthousiastes de rencontrer de vraies ingénieures, policières, avocates, pompières, et leur poser des questions concrètes sur leurs métiers. L’impact est immédiat et l’effet durable. Les enfants rapportent à la maison leurs découvertes et en parlent souvent pendant des jours. Ces rencontres précoces peuvent influencer leur perception des métiers, rendre concret le besoin d’apprendre et combattre les images reçues sur ce qu’ils/elles peuvent ou ne peuvent pas envisager de faire de leurs vies.

Pouvoir se projeter

L‘activiste américaine pour les droits des enfants Marian Wright Edelman l’avait bien dit: «You can’t be what you can’t see.» Vous ne pouvez pas être ce que vous ne pouvez pas voir. En d’autres termes, comment les jeunes pourraient-ils se projeter dans des métiers dont ils ignorent l’existence?

Montrer aux jeunes à quoi pourrait ressembler l’avenir, tout au long de leur scolarité, peut à la fois les encourager à ouvrir leurs horizons et résoudre l’inadéquation grandissante entre leurs aspirations et la réalité du terrain. C’est un pari à prendre, qui va bien au-delà de l’égalité des chances.

Andrea Delannoy Afficher plus Économiste, présidente et fondatrice de Mod-Elle , association qui lutte contre les stéréotypes de genre influençant les aspirations et limitant les choix de carrière des jeunes.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.