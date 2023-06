Les poussières, pollens, salissures produites par les animaux se déposent sur les stores. Il est donc important de les entretenir et de garantir leur bon fonctionnement. GETTY IMAGES

Avec les beaux jours, c’est le moment de laisser entrer le soleil et prendre soin de ses stores. Les poussières, pollens, salissures produites par les animaux se déposent sur les stores. Il est donc important de les entretenir et de garantir leur bon fonctionnement.

Fonctionnel et conçus pour durer dans le temps, un entretien régulier permettra de prolonger leur utilisation.

Pas de produits chimiques

Des stores fortement encrassés nécessiteront des éponges plus abrasives et il y aura un plus fort risque d’altération de la surface.

Il ne sera pas nécessaire de faire usage de produits chimiques puissants, ceux-ci pouvant également endommager les lamelles. Un détergent légèrement dégraissant adapté aux surfaces métalliques thermolaquées pourrait être un bon allié. Utilisez uniquement des produits à base d’eau, et fuyez la crème à récurer ou tout autre produit abrasif.



Les dégraissants puissants sont à bannir car ils peuvent endommager la couche de protection des lamelles. Comme à chaque fois que l’on utilise un produit chimique, pensez à lire l’étiquette et suivez les recommandations du fabricant ainsi que le dosage. Pas besoin de beaucoup de matériel: un seau, une éponge douce, des chiffons.

La finesse des lamelles et l’amélioration continue rendant les matériaux toujours plus légers et plus souples, il est essentiel de faire preuve de vigilance lors du lavage pour ne pas l’endommager.

Vigilance et sécurité

Le lavage des stores peut être une opération fastidieuse, surtout quand il s’agit de grandes surfaces ayant un encrassement élevé.

Une activité en totale sécurité sera de rigueur afin de prévenir des risques de chutes et de glissades. L’utilisation de l’escabeau lors du lavage des stores doit être faite méthodiquement et sans se mettre en danger. Ne faites pas les acrobates. Prenez le matériel adapté pour le travail en hauteur.

Naturellement, le lieu et l’environnement auront un grand impact sur la façon de procéder. Il convient tout de même de ne pas effectuer d’action à «grande eau» si l’endroit et la zone ne sont pas appropriés, vous risquez de salir la façade et de vous fâcher avec vos voisins du dessous.

Un tuyau équipé d’une buse augmentant un peu la pression sera adéquat pour un rinçage de plain-pied. Veillez tout de même à l’évacuation correcte de l’eau mélangée au produit et privilégiez un détergent biodégradable.



Un appareil haute pression pourrait être utilisé mais uniquement à la plus faible pression. Un appareil à vapeur performant pourrait être l’option idéale pour un nettoyage sans produits chimiques. Cependant, rien ne garantit que vous ne devrez pas utiliser de détergent si certaines salissures tenaces persistent.

Les lamelles étant maintenues par un ou plusieurs petits filaments à chaque extrémité, ainsi qu’au milieu, il est conseillé de laver ces parties-là avec plus de délicatesse que les surfaces dégagées pour ne pas les endommager. N’exercez pas de pression trop forte sur les lamelles. Lorsque vous les lavez, mettez une main en dessous de la lamelle pour la maintenir et une main au-dessus pour la laver.

Votre chroniqueur: Brandon Pioger, Maison Romande de la Propreté. DR

Un lavage en trois phases

Le nettoyage des stores à lamelles extérieurs se fera en trois étapes.

La première est le dépoussiérage. Il faut éliminer l’ensemble des poussières et pollens accumulés tout au long de l’année. Vous pouvez l’effectuer à l’aide d’une brosse douce, un aspirateur avec un embout adapté ou des chiffons. Cependant les chiffons ont tendance à déplacer la poussière plus loin.

La deuxième étape est le lavage. Comme nous vous l’avons indiqué avant, il faut choisir un produit adapté. Un dégraissant non abrasif et pas trop fort est idéal. Procédez du bas vers le haut et cela lamelle par lamelle. Si les stores sont très sales, n’hésitez pas à faire un deuxième lavage en changeant votre solution lavante. Pour les salissures adhérentes, trempez-les afin qu’elles soient plus faciles à éliminer. Attention à ne pas rayer ou enlever la peinture en frottant trop fort. Une fois fini, faites un rinçage complet à l’eau claire.

La troisième et dernière étape est le séchage. Il est très important de sécher les lamelles afin de ne pas laisser de traces. Préférez les chiffons doux ou les microfibres. Le séchage se fera du haut vers le bas, lamelle par lamelle.

Les saisons idéales

Dans l’idéal, un lavage des stores extérieurs sera à effectuer à la fin de l’été et de l’hiver, soit deux fois par année.

Lors de ces nettoyages, vérifiez et contrôlez l’état du matériel, afin de prévenir et constater au plus vite les dysfonctionnements.

Si vous n’êtes pas équipés ou si vous n’avez pas le courage de faire ce grand nettoyage, n’hésitez pas à faire appel à des spécialistes du nettoyage ou aux installateurs. Ils seront toujours de bon conseil et pourront vous guider dans votre choix.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.