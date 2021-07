Motocyclisme – Les Suchet malchanceux, Mulhauser cinquième Deuxième manche du championnat du monde d’endurance, les 12 Heures d’Estoril (Portugal) ont été spectaculaires. Trop pour les frères vaudois Sébastien et Valentin Suchet. Jean-Claude Schertenleib

L'équipes des pilotes vaudois.

Des leaders qui, tour à tour, se retrouvent à terre quand ils ne tombent pas en panne d’essence (!), des retournements de situation incessants, un final joué sur un rythme de GP avec trois motos roues dans roues en bagarre pour la deuxième et la troisième places: les 12 Heures d’Estoril, au Portugal, ont été passionnantes du début à la fin. Et remportées par la Honda officielle de l’Australien Hook, du Français Di Meglio (ancien champion du monde 125 cm3) et du Japonais Takahashi.

Très bonne cinquième place du Fribourgeois Robin Mulhauser, équipier du Français Randy De Puniet et du Luganais Roberto Rolfo: pour sa deuxième course en catégorie reine (EWC), le team Moto Ain de Mulhauser, vainqueur ces deux dernières années de la Coupe F.I.M. superstock, a réussi la course parfaite, après des essais compliqués.

Et quid des frères Sébastien et Valentin Suchet, les deux pilotes lausannois? Ils ont été les héros, bien malgré eux, de la scène la plus folle de la course: dans le top 8 dès la première heure, sixièmes au tiers de la course, quatrièmes à mi-distance, c’est peu après la septième heure que leur aventure s’est terminée. Alors que la Suzuki officielle – retardée en début de course par une chute – revenait sur la Kawasaki privée du Tati Team Beringer, alors pilotée par le Français Morgan Berchet, l’équipier des deux Vaudois, le Belge Xavier Siméon a été surpris par un ralentissement et n’a pu éviter le contact. Le choc a été violent, l’ancien pilote de GP étant sérieusement sonné.

Après avoir aidé Siméon sur les lieux de l’accident, Berchet est parvenu à ramener sa moto à son stand et, après une longue réparation, Valentin Suchet pouvait reprendre la course en treizième position; las, aux deux tiers de la distance, l’arrêt était cette fois définitif: «Suite à l’accident, nous avons connu des soucis de surchauffe et le moteur a fini par casser», explique Sébastien Suchet. «Dommage, mais c’est la course, ça passera la prochaine fois!» La prochaine fois, ce sera le Bol d’Or, au Castellet, le week-end des 18 et 19 septembre.

